Возили в москву до мєдвєдєва, а батько став колаборантом: як юна українка втекла з окупованих територій

Рідний тато хотів здати дівчину окупантам

Росіяни не просто викрадають російських дітей, а й мілітаризують їх. Для цього їх відправляють у путінську "юнармію" та водять по пропагандистським заходам. На щастя, деяким вдається втекти.

Так сталося і з мешканкою Херсонщини на ім’я Вікторія, про яку розповідає "Телеграф". На момент повномасштабного вторгнення їй виповнилося 16 років. Більшу частину часу вона провела в окупованому Генічеську.

"Окрім одного тижня, який вона разом з іншими українськими підлітками провела у москві, на так званій "науковій конференції" за участі пропагандистів соловйова, медведєва та російських політиків", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що такі дії рф спеціально проводить в рамках мілітаризації українських дітей. Вікторію вже збиралися депортувати до одного з російських міст, але на неї вийшли волонтери центру Save Ukraine. Дівчина їхати вирішила сама, бо рідний батько, який пішов працювати на російських військових, мав намір здати її місцевій так званій поліції. Він звинувачував Вікторію у роботі на Україну та передачі інформації ЗСУ. На щастя, зараз вона вже знаходиться у Києві.

Більше про історію Вікторії та інших українських дітей, які перебувають в окупації, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Поверніть наших дітей! Як і куди рф депортує неповнолітніх українців та чому може уникнути покарання".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Лубінця розповіли, коли росія почала викрадати українських дітей.