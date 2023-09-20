Байден готує потужний пакет допомоги Україні: навколо ATACMS інтрига, але точно буде пара новинок

Усі відомства США схвалили передачу ракет ATACMS Україні, але Байден може все змінити

Очікується, що Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України після зустрічі із Володимиром Зеленським завтра, 21 вересня. За інформацією деяких джерел, США передадуть тактичну ракету ATACMS, проте думки щодо цього розходяться.

Про нову допомогу для України повідомив у своєму Twitter журналіст української служби "Голосу Америки" Остап Ярош. Однак, що саме увійде до нового пакета допомоги, він не уточнив.

"Джо Байден планує оголосити про значний пакет військової допомоги Україні вже завтра під час візиту Зеленського до Білого дому. Це також підтверджують наші джерела", - написав Остап Ярош.

Раніше іноземні ЗМІ писали, що в адміністрації Байдена замислюються над тим, щоб задовольнити запит України та передати тактичні ракети ATACMS вже цієї осені. А Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що Україна та США "на фінішній прямій" щодо постачання далекобійних ракет ATACMS

"Ми на фінішній прямій, я в цьому певен", – заявив український президент.

Але кореспондент Білого дому і провідна FoxNews Жакі Генріх стверджує, що відомства США не дійшли єдиної думки з цього приводу. Але Сили оборони можуть отримати кілька "новинок".

"Зеленський не залишить Білий дім з новою обіцянкою США надати ATACMS, ракети великої дальності, яких Україна прагне. Однак Україна отримає значний пакет, який допоможе з довгостроковими й короткостроковими можливостями, включаючи одну-дві новинки", — написала журналіст.

Водночас американське видання Foreign Policy з посиланням на слова анонімного помічника Конгресу США повідомляє, що всі без винятку американські відомства погодилися відправити Україні тактичну ракету ATACMS.

"Якщо цього не станеться, то це тому, що сам президент Джо Байден сказав "ні", — йдеться у заяві.

Також видання додало, що в США, як і раніше, побоюються, що росія може піти на ескалацію конфлікту, тому обережно підходять до постачання зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна може отримати винищувачі Mirage від Франції. Угода двох країн із цього приводу стрімко просувається вперед.