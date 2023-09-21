По Україні знову повзе тривога: які регіони під загрозою (оновлюється)

Росіяни вдруге за ранок б'ють ракетами по Україні

Зранку 21 вересня росіяни атакують Україну ракетами. Оголошено вже другу повітряну тривогу — о 6:42 закінчилася перша, а вже о 7:04 тривога знову почала ширитися країною, працює ППО.

Як повідомляють у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗСУ та інших моніторингових джерелах, причина — масована атака російських ракет. Було запущено дві хвилі.

7:50 Ракети маневрують на Вінничині. Є загроза для західних областей. Мешканців закликають триматися подалі від об’єктів критичної і військової інфраструктури.

7:38 Моніторінги пишуть, що станом на цю мить ракети летять через Черкащину по західній траєкторії, їх небагато. Існує ракетна небезпека для Черкаської та Вінницької областей.

"Всі крилаті ракети перемістились на Черкащину і рухаються у напрямку Вінниччини. Нічний сценарій", — йдеться у повідомленні.

7:35 Тривога поширилася також на Вінницьку та Житомирську області. Повідомляється про роботу ППО у Черкасах.

Карта тривог станом на 7:35

7:29 Перша група ракет – загроза для Чернігівської та Київської областей. Поки що ця група не прямує у бік Києва. Друга група рухається у напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, повідомляють моніторингові пабліки.

7:17 За даними моніторінгів, дві групи невстановлених ракет зайшли у повітряний простір Дніпропетровської та Сумської областей. Напрямок — м. Дніпро, Полтавщина, Чернігівщина. Ракети маневрують та змінюють напрямок руху. Є також загроза для Київщини та Кіровоградщини.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок масованого удару по Україні рано-вранці 21 вересня є руйнування в Черкасах. Там через падіння уламків постраждали будівлі у центральній частині міста.