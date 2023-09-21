Масований удар по Україні: у центрі Черкас є руйнування та постраждалі (фото)

Внаслідок удару постраждали щонайменше п’ять осіб

Внаслідок масованого удару по Україні рано-вранці 21 вересня є руйнування в Черкасах. Там внаслідок падіння уламків постраждали будівлі у центральній частині міста.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його інформацією, ушкодження отримав об’єкт соціальної інфраструктури.

"Внаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

Наразі п’ятеро постраждалих. Під завалами залишається щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", — уточнив глава регіону.

Також він показав фотографії із місця подій. На опублікованих кадрах видно руйнування та знищені автомобілі.

Зазначимо, що внаслідок удару 21 вересня руйнування є у низці областей. У деяких регіонах після прильотів та падіння уламків ракет зникло електропостачання. Також є інформація про затримку руху поїздів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві падіння уламків ракет зафіксовано у кількох районах. Є постраждалі. Також шість прильотів нарахували у Харкові.