Люди ще спали: у Херсоні під час удару по гуртожитку загинули троє його мешканців (фото)

Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Внаслідок нічного обстрілу Херсона один із снарядів окупантів влучив до будівлі гуртожитку. Відомо про трьох загиблих.

Про дві жертви удару повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пізніше з’явилися відомості про ще одну жертву. За інформацією чиновника, обстріл розпочався близько 3:40 ночі.

"росіяни влучили до будівлі гуртожитку, коли люди ще спали. Станом на зараз відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються", — уточнив він.

За словами глави регіону, внаслідок удару травми отримала 61-річна мешканка міста. Вона госпіталізована у тяжкому стані.

Крім того, до лікарні доставили двох жінок 44 та 57 років, а також 49-річного чоловіка. Усі вони отримали травми середньої тяжкості. Також поранення отримала 81-річна мешканка, їй надали медичну допомогу на місці.

Пізніше в обласній прокуратурі уточнили, що загинули троє людей — двоє чоловіків та жінка. Ще п’ять отримали поранення.

"Окупанти били по житловому району, пошкоджено житлові будинки, автотранспорт, лінії електропередач", — зазначили там.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, об’єднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що рано вранці 21 вересня Україна зазнала масованого ракетного удару з боку росії. Вибухи та руйнування зафіксовані у низці областей. Зокрема, у Києві уламки ракет впали у кількох районах міста, є постраждалі. У Черкасах уламок упав на готель, під завалами можуть бути десятки людей. Також була інформація про прильоти у Харкові, там також є постраждалі.