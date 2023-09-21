Кризі кінець? Міністри України та Польщі поспілкувалися на тему експорту, що відомо

Найближчим часом буде запропоновано шляхи вирішення проблеми

Загострення відносин між Україною та Польщею на тлі постачання зерна незабаром може зійти нанівець. Сторони беруть активну участь у вирішенні конфлікту.

Так, Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів переговори зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Сольський і Телус обговорили ситуацію, що склалася, а також пропозицію України щодо її врегулювання. Сторони домовилися знайти рішення, яке б враховувало інтереси як Польщі, так і України.

Міністри домовилися у найкоротший термін виробити варіант співробітництва з експортних питань. Найближчими днями відбудуться ще одні переговори, де сторони обговорять напрацювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила рішення продовжити заборону імпорту українського зерна до країни. У свою чергу Денис Шмигаль тоді повідомив, що Україна у зв’язку з таким рішенням буде змушена звертатися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків. У Європейському союзі вже розглядають можливість виступити на захист Польщі, Угорщини та Словаччини у рамках справи щодо українського зерна у Світовій організації торгівлі (СОТ). Тим часом у Польщі заявили про готовність до переговорів щодо експорту агропродукції.