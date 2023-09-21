Ракетна загроза для України: у ГУР дали невтішний прогноз

Наразі росія продовжує накопичувати ракети для повторення обстрілів, розказав "Телеграфу" Андрій Юсов

На сьогодні попередні прогнози щодо ракетної загрози з боку рф справджуються, а окупанти з високою часткою вірогідності спробують повторити масовані ракетні удари по території України та зокрема по її енергетичним об'єктам. Такий прогноз в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" дав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

— Побачимо, як далі розвиватимуться події (щодо нових ракетних атак. — Авт.). Все, що було сказано раніше (про загрози ракетних ударів рф по українській енергетиці. — Авт.), справджується. Зрозуміло, росіяни накопичують ракети, і удари будуть. На жаль, путін, поки що не помер, — сказав він, додавши, що Генштаб вже висловився з приводу останнього масованого обстрілу по Україні.

Зазначимо, раніше Генеральний штаб ЗСУ офіційно уточнив, що російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, "здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів".

"Так, минулої доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 "шахедів" у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура… Уночі росія атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса", — проінформували в Генштабі.

Як додали в ГШ, ракети окупанти запускали у декілька хвиль, і у повітряний простір України вони входили з різних напрямків, "постійно змінюючи курс по маршруту".

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет. Крім того, близько 6.00 ранку, противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову", — говориться у повідомлені.

Напередодні Андрій Юсов в етері єдиного телемарафону говорив, що росіяни проводять розвідку українських енергетичних об’єктів з метою завдати у подальшому ударів. "Є інформація, що ворог проводить розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі, загроза повторення терористичних атак існує", — наголошував він.

За його словами, Сили оборони готуються до атак на енергетичну інфраструктуру. Але також до цього серйозно повинні ставитися і пересічні громадяни. Зокрема, потрібно підготуватися до можливих атак і реагувати на сигнали тривоги, підкреслював Юсов.

Водночас представник ГУР говорив, що наявне виробництво ракет в росії не дозволить здійснювати ракетні атаки "на попередньому рівні" (тобто, біля сотні ракет та БПЛА за одну атаку, — Авт.).

Як повідомлялось, разом з тим окупований росією Крим зазнав масованого удару безпілотниками.

Також "Телеграф" писав, що напередодні невідомі диверсанти напали на військовий аеродром Чкаловський у Підмосков’ї, де, в тому числі розташований "літак судного дня" і пошкодили там два літаки та гелікоптер.

Крім того, ракетний удар було завдано і по Криму, де знищили військову базу під Севастополем.