"Французький Mirage — не варіант": Ігнат назвав п’ять вимог до бойового літака для України

Речник Повітряних сил ЗСУ спростував інформацію французьких ЗМІ про поставку Україні одного виду літаків

Україні потрібен сучасний багатоцільовий літак, здатний виконувати низку бойових завдань, однак це не французький Mirage 2000D. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Питання поставки цих літаків справді порушували влітку 2023 року, і українська сторона казала, що у Франції є краща авіатехніка. Однак представник ЗСУ спростував заяви французьких ЗМІ, що Україна може отримати винищувачі "Міраж", та що Київ і Париж нібито близькі до фіналізації перемовин.

Юрій Ігнат пояснив погляди щодо доцільності використання даного типу літаків.

"Для нас отримання літаків — дуже важливе питання, але Mirage 2000D — не варіант, — зазначив речник. — Чим він нам може допомогти, якщо російська ППО його просто знищить в повітрі. Нам потрібен багатоцільовий літак, сучасний, здатний:

забезпечити нам перевагу в повітрі;

відігнати російську авіацію від наших кордонів;

відігнати її із окупованих територій;

завдавати ударів по наземних надводних цілях;

забезпечити обслуговування повітряного простору і знищення крилатих ракет і цілей, тобто протидіяти ракетному тероризму росіян".

За словами Юрія Ігната, враховуючи потужність російської ППО, Україна просто не може собі дозволити знижувати вимоги до військової авіатехніки.

"Сьогодні ми не можемо собі дозволити збирати в авіаційний "банк" всі типи літаків, це просто нераціонально, і це виснажить роботу наших людей. Ми маємо зосередитись на одному, максимум — двох типах багатоцільових літаків", — підкреслив Ігнат.

Він навів приклад Швеції, де увага України зосереджена на літаку Gripen (Saab JAS 39 Gripen), і не лише на поточній моделі. "Saab має високі шанси отримати літак нового покоління", — зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що у Франції є набагато кращі моделі, які дійсно допомогли б захистити небо над Україною. І порадив під час війни обережно ставитись до заяв медіа і навіть керівників деяких країн, тому що вони не завжди відповідають дійсності. В тому числі — щоб не інформувати ворога про свої плани.