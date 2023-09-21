Виснажено боєприпаси і техніку: Ігнат пояснив, чи можуть ЗСУ захистити Україну від енерготерору росіян

Через ефективну роботу української ППО ми не можемо точно сказати, куди намагався влучити ворог

Нічна ракетна атака і удар ворога по енергетичному об'єкту в Рівному може свідчити про те, що російські окупанти не відмовилися від спроб зруйнувати енергосистему України. Про це в коментарі "Телеграфу" обережно заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

На запитання щодо захищеності української енергосистеми порівняно з минулим роком, він зазначив, що ЗСУ не розділяють захист інфраструктурних та інших об'єктів:

"Треба казати про захист у цілому української держави. Торік ми мали на цей час лише радянські засоби — "Бук-М1" і С-300. Були ще комплекси С-125, ППО Сухопутних військ тощо. Але з жовтня ми почали отримувати системи NASAMS, IRIS-T у невеликій кількості, але потім їх ставало більше. Ми отримали Patriot, який почав збивати ракети "Кинджал Х47". Плюс ППО малого радіусу дії, таке як ЗРК Aspide, самохідні зенітки Gepard тощо. Але тут є ще один момент: радянські системи, які до жовтня минулого року захищали країну від повітряного нападу росії, виснажуються, — каже речник Повітряних сил. — Подивіться, скільки зенітних ракет доводиться використовувати протягом цих півтора року для відбиття повітряного нападу. Тисячі збитих безпілотників, сотні літаків і гелікоптерів, тисячі ракет, які знищили сили ППО. Це все виснажує не лише боєкомплекти, які потрібно шукати, бо ми не є виробником ракет для комплексів "Бук" і С-300. Це виснажує техніку, вона не вічна, потрібні запчастини тощо. Однак ми посилюємось, і нові засоби більш ефективні, одна ракета — одна ціль".

Також український захист посилили мобільні групи ППО, кількість яких буде ще зростати, тому що вони, за словами речника Повітряних сил, показують ефективну роботу по "шахедах".

Однак Юрій Ігнат підкреслив: саме через ефективну роботу засобів ППО не можна точно сказати, куди намагалися поцілити росіяни, крім тих випадків, коли ракета влучала в об'єкт інфраструктури, і про це інформували обласні військові адміністрації.

"36 ракет із 43 сьогодні вночі було збито, я хотів би це підкреслити. І ми, на щастя, не дізнаємось, куди ворог цілив, бо ППО забезпечила сьогодні такий результат", — підсумував він.