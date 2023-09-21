У Мелітополі розбомбили базу окупантів, поранено командира армії та десятки офіцерів: фото

Внаслідок удару сталася пожежа

Служба безпеки України та Збройні сили вдарили по секретній базі російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. Проведена операція дала блискучі результати.

Відомо, що поранення отримав командувач 58 армією росії, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їх начальник штабу. Про це стало відомо з власних джерел в СБУ.

Спершу Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Потім цю інформацію вони передали військовим, після чого разом із ними відпрацювали за метою.

Серед постраждалих внаслідок пригоди ще кілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти з них точно вирушили "на концерт кобзону".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися супутникові знімки Planet Labs, на яких видно серйозні руйнування після удару по командному пункту Чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Криму. На цих фото можна помітити, що частину будівлі було знищено повністю, а другу серйозно пошкоджено. У цьому місці розміщений 744-й Центр зв'язку Командування ЧФ росії.