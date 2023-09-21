Зброї для України не буде? Заява прем’єра Польщі здивувала поляків, спалахує скандал

Чиновники Міністерства дипломатії намагаються порозумітися з прем’єр-міністром

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький не погодив із МЗС країни озвучену ним позицію щодо того, що Польща більше не дасть Україні зброю, оскільки озброюється сама. Насправді ж у країні-союзниці продовжує роботу логістичний центр для постачання західної зброї Україні.

Таким чином, перш ніж ця заява прозвучала, вона не узгоджувалась із дипломатичним відомством. Дипломати чекають на інструкції від глави МЗС Збігнева Рау, який зараз перебуває в Штатах. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що представники відомства говорили про те, що логістичний центр постачання зброї до України продовжує роботу у Польщі. Водночас вони нагадали, що країна допомагає Україні від початку повномасштабної війни, навіть коли інші союзники ще й не розпочинали обговорення можливої допомоги.

Журналісти припустили, що Матеуш Моравецький своїм висловом хотів наголосити, що Польща вже передала Україні зброю, яку могла передати без ризиків для своєї власної обороноздатності.

До речі, зараз, за даними видання, у Польщі виробляють для України перші бойові машини Rosomak та самохідні мінометні установки Rak.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща хоче піти назустріч Україні та заявила про готовність до переговорів щодо експорту агропродукції та пошуку загального рішення, яке убезпечить фермерів, ринок країни й водночас допоможе Україні.