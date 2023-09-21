ATACMS чекати не варто? У Білому домі розповіли, про що Байден хоче поговорити із Зеленським

США не мають наміру припиняти підтримку України, хоча республіканці скептично до цього ставляться

Президент США Джо Байден та глава України Володимир Зеленський зустрінуться сьогодні, 21 вересня. Американський лідер, серед іншого, хоче почути від українського колеги "про перспективи на полі бою" у другу воєнну осінь.

Про це повідомляє CNN із посиланням на слова координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі. Він додав, що в США поки що не готові включати в новий пакет озброєння ракети ATACMS.

Президента США має намір особисто підтвердити Зеленському подальшу підтримку України.

"Ми продовжуватимемо бути з ними стільки, скільки буде потрібно", — заявив Кірбі.

Два президенти обговорять конкретні потреби України у зброї, але тактичні ракети ATACMS не стануть частиною нового пакету допомоги. За даними CNN, Зеленський назвав це розчаруванням, але наголосив, що вони "не виключені з обговорення".

Джон Кірбі також підтвердив, що питання про ATACMS "не знімається зі столу", і влада США продовжує вести міжвідомчі обговорення на цю тему, але поки що без конкретних результатів. Також він додав, що є "гостра потреба" для Конгресу задовольнити запит Білого дому на додаткове фінансування у розмірі 24 млрд доларів для України. Хоча раніше законодавці-республіканці поставили під сумнів необхідність продовження допомоги США Україні. У відповідь Джон Кірбі закликав їх зустрітися безпосередньо з українським президентом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН і заявив, що росія має капітулювати й тоді в Україні настане мир.