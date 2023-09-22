ЗСУ тіснять ворога на півдні та сході, росіяни зазнають значних втрат: ситуація на фронтах та карти

Тривають тяжкі бої

Йде 576-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Наші воїни знищують ворога, крок за кроком звільняють окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян у районі на північний схід від Григорівки Донецької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог намагався відновити втрачені позиції у районі Андріївки Донецької області, але йому не вдалося. Українські війська продовжують штурмові дії на південь від Бахмуту. Вони завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Запорізькому напрямку росіяни атакували в районах Малої Токмачки та Роботиного. Окупанти не тільки не мали успіху, а й зазнали значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Ситуація в районі Роботиного на карті deepstate

На Авдіївському та Шахтарському напрямах Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку українські війська продовжують наступальну операцію. Вони наносять росіянам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога і змушують відходити з позицій.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ в районі Бахмута. За даними начальника пресслужби Східного угруповання військ капітана Іллі Євлаша, українські сили досягли успіху поблизу Одрадівки, Андріївки та Курдюмівки.

Виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович 21 вересня заявив, що українські війська просунулися і продовжують витісняти росіян із їхніх позицій на півдні України.

Як повідомили "Телеграфу" власні джерела в СБУ, служба безпеки України та Збройні сили вдарили по секретній базі російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. Поранення отримав командувач 58 армією Росії, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їх начальник штабу.