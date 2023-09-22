Не до зими? Наскільки реалістичним є прогноз Буданова по сухопутному коридору в Крим

Функціонування цього коридору вкрай важливе для росіян

Прорив сухопутного коридору в Крим протягом найближчих кількох місяців, як про це говорив голова ГУР Буданов, це "надто оптимістичні оцінки". Заявляти про стрімкий прорив у умовах, що склалися для ЗСУ, експерти поки не готові.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він пояснив, що сухопутний коридор – це ділянка суходолу, яка з'єднує окупований Крим з тиловими територіями рф, окупованими районами Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Його функціонування вкрай важливе для російських окупантів у питанні логістики і задоволення потреб як цивільної, так і військової компоненти російської сторони в Криму.

"Контрнаступ ЗСУ з метою виходу на сухопутний коридор ведеться на декількох ділянках одночасно. Зокрема, точаться бої в районі Вугледара, адже відстань до Маріуполя там становить 70 кілометрів, просування на Времівському виступі і успішний характер боїв на Запорізькому напрямку, в районі Роботиного і Вербового, для виходу до зони контролю за сухопутним коридором через Токмак", — пояснює експерт.

При всьому сказаному вище, ширина коридору сьогодні становить близько 70 кілометрів, а враховуючи багатоешелонний характер оборони росіян на всіх ділянках фронту, "це вкрай складне завдання".

"Для розуміння: на Запорізькому напрямку ми прорвали першу лінію оборони, бої за другу тривають, але, за інформацією безпосередньо з місця подій, окупанти створюють вже четверту лінію оборони.

Крім того, здійснюється передислокація оперативних резервів окупаційних військ із інших ділянок фронту в місця можливого прориву ЗСУ. Зокрема, на Запорізький напрямок перекинуто підрозділ 86-ї повітряно-десантної дивізії зі Сватівського напрямку, який вважається для росіян пріоритетним в питанні наступу на Куп'янськ та Ізюм. Також перекинуто 7-му повітряно-десантну дивізію з Херсонського напрямку, де вони фактично оголили лінію фронту, що дало можливість успішного проведення десантних операцій на лівому березі Збройним силам України" , — розповідає Снєгирьов.

Військовий експерт зазначає, що росіяни чудово розуміють можливі сценарії з боку України і теж не сидять, склавши руки. А в таких умовах говорити про стрімкий прорив коридору він би не став.

Більше про звільнення Криму та прогнози з цього приводу ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Дмитра Снєгирьова "Телеграфу" під назвою "Окупанти повторять "жест доброї волі": військовий експерт назвав дві причини, чому звільнити Крим буде легше за Донбас".

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