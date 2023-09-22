Є план визволення трьох міст: гучна заява Зеленського

Варто очікувати добрих новин з фронту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині та ще два міста.

Про це глава держави повідомив під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні. Таку інформацію повідомляє CNN.

"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", — заявив Володимир Зеленський.

При цьому український лідер відмовився назвати міста, які захисники мають намір звільнити. Але додав, що ЗСУ має комплексний план деокупації.

Обстановка на фронті

Нагадаємо, що 18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті і втратили боєздатність одні з найпідготовленіших частин росіян. Йдеться про 72 окрему мотострілецьку бригаду, 31 і 83 окремі бригади десанту. Але ворог все ще не збирається відмовлятися від спроби повернути втрачені позиції.

У свою чергу британська розвідка 20 вересня повідомляла, що залізниця поблизу Клещеївки досі під контролем окупантів. Але при цьому їхня оборона в Бахмуті, ймовірно, ослаблена. А ЗСУ нібито наближаються до дороги, якою ведеться постачання зброї до Бахмута з півдня.

За даними начальника прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, озвученого в ефірі телемарафону 21 вересня, траса Бахмут — Горлівка вже перебуває під вогневим контролем українських військових.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, сухопутний коридор в окупований Крим може бути розірваний ще до настання зими.

Нагадаємо, "Телеграф" розпитав воєнного експерта, співголову громадської ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова про те, чи існує вірогідність того, що амбітні прогнози ГУР справдяться.