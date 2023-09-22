Крим чи Донбас: звідки ЗСУ раніше викинуть окупантів і чому

У росіян постане питання повторення "жесту доброї волі"

Деокупація населених пунктів у Донецькій і Луганській областях буде важчою, аніж звільнення Криму. На це є кілька причин.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Першою причиною він назвав те, що за 9 років війни окупанти збудували там ешелоновану оборону. Друга причина: агломерація міст на Донбасі – суцільна міська забудова.

"Міста-мільйонники або ж навіть населені пункти з кількістю населення понад 100 тисяч людей звільняти набагато складніше, адже мова йде про вуличні бої високої інтенсивності. Темп просування в таких умовах значно повільніший, а коефіцієнт втрат для атакуючої сторони становить 3 до 1. Окупанти протягом семи місяців штурмували Бахмут, розрахований на 80 тисяч населення. Уявіть складність просування в Донецьку, з його забудованістю під мільйон жителів.", — говорить Снєгирьов.

Експерт зазначає, що у цьому сенсі звільняти Крим буде значно легше.

"По-перше, він позбавлений фактору високої агломерації міст, по-друге, він має тотальну логістичну залежність від зовнішніх постачань. Таким чином, ЗСУ буде досить взяти під контроль основні логістичні хаби: Кримський і Чонгарський міст. У той же момент в окупантів постане питання повторення "жесту доброї волі", як це було в Херсонській області". — Вважає він.

Більше про звільнення Криму та прогнози з цього приводу ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Дмитра Снєгирьова "Телеграфу" під назвою "Окупанти повторять "жест доброї волі": військовий експерт назвав дві причини, чому звільнити Крим буде легше за Донбас".

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони збираються звільнити Бахмут у Донецькій області та ще два захоплені росіянами міста.