Можна померти: в зброї, яку Британія передала ЗСУ, виявили небезпечні речовини

АСМ, що зустрічаються в природі, використовувалися в 20 столітті для будівництва танків, кораблів та літаків

Британська військова техніка, у тому числі і танки Challenger 2, які ЗСУ отримали у вигляді допомоги, можуть бути небезпечними для здоров’я військовослужбовців. При контакті із нею може розвиватися рак.

Про це пише британське видання Daily Express, посилаючись на заяви Міністерства оборони. За словами військових, більше 2000 одиниць британської військової техніки можуть бути пронизані потенційно смертельними матеріалами, що містять азбест. Серед таких машин: танки Challenger 2, версії яких було відправлено до України, бойові машини піхоти Warrior та бронетранспортери Bulldog.

Зазначається, що вплив азбесту може виявитися смертельним і пов’язаний з мезотеліомою, формою раку та важким рубцюванням легень. Ті, хто контактував з ним, також можуть страждати через роки після зараження.

"Тіньовий міністр оборони Джон Хілі назвав це викриття "серйозною тривогою". Він додав, що Консервативна партія не виконує свій "особливий обов’язок" перед Збройними силами. У Міноборони заявили, що "розробляються плани з усунення" будь-яких потенційно смертоносних азбестовмісних матеріалів (АСМ) ", — йдеться у статті.

Журналісти пояснюють, що АСМ, що зустрічаються у природі, використовувалися у 20 столітті для будівництва танків, кораблів та літаків. Але вони "розкладаються на крихітні волокна, якщо їх потривожити і тривалий вплив може призвести до невиліковного ушкодження легень".

До вичерпного списку такої техніки входять:

765 бронетранспортерів Bulldog;

324 танки Challenger 2;

75 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Challenger;

11 бронеавтомобілів Fuchs;

14 розвідувальних вертольотів Gazelle;

31 високомобільний причіп;

841 Pinzgauer 4x4;

64 бронеавтомобілі Stormer;

540 БМП Warrior;

34 вертольоти Wildcat.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські зуби дракона виявилися легкою прогулянкою для танків Challenger 2.