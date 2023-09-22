Дим над Севастополем та вибухи у Феодосії — що відбувається у Криму (фото)

Різні інциденти у росіян трапилися по всьому півострову

У тимчасово окупованому Криму 22 вересня стало "тривожно" для росіян. Війська загарбників розпорошують димову завісу над півостровом, а місцями чути вибухи.

Так, за даними місцевих пабліків, бухта в Севастополі огорнута димовою завісою. При цьому місцеві жителі повідомляють про запуски ракет. Імовірно, працює російська ППО.

У цей час на іншому кінці півострова чути вибухи. Місцеві Telegram-канали пишуть, що центральну набережну Феодосії частково перекрили нібито через розмінування знайденого боєприпасу. Перекрито також і Кримський міст.

"Рух морського транспорту в місті (Керч — Ред.) зупинено", — йдеться у повідомленнях.

Виходячи з вищезгаданої інформації, карта різних інцидентів у Криму виглядає так:

"Російська ППО, ймовірно, стріляє з району Глібівки, яка за 30 км від Чорноморського", — пише паблік "Кримський вітер".

Також з’явилася інформація, що на в’їзді до села Водопійне Чорноморського району російські військові зупиняють та доглядають усі автомобілі.

Так виглядав Севастополь через димову завісу:

Моніторингова група "Кримського вітру", посилаючись на дані супутників NASA, повідомляє, що в Криму спалахнули дві пожежі, одна біля аеродрому Гвардійське, інша в Бахчисараї в районі будкомбінату.

Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що 20 вересня в Криму бомбардували війська Росії.