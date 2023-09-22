Дим над Севастополем та вибухи у Феодосії — що відбувається у Криму (фото)
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Різні інциденти у росіян трапилися по всьому півострову
У тимчасово окупованому Криму 22 вересня стало "тривожно" для росіян. Війська загарбників розпорошують димову завісу над півостровом, а місцями чути вибухи.
Так, за даними місцевих пабліків, бухта в Севастополі огорнута димовою завісою. При цьому місцеві жителі повідомляють про запуски ракет. Імовірно, працює російська ППО.
У цей час на іншому кінці півострова чути вибухи. Місцеві Telegram-канали пишуть, що центральну набережну Феодосії частково перекрили нібито через розмінування знайденого боєприпасу. Перекрито також і Кримський міст.
"Рух морського транспорту в місті (Керч — Ред.) зупинено", — йдеться у повідомленнях.
Виходячи з вищезгаданої інформації, карта різних інцидентів у Криму виглядає так:
"Російська ППО, ймовірно, стріляє з району Глібівки, яка за 30 км від Чорноморського", — пише паблік "Кримський вітер".
Також з’явилася інформація, що на в’їзді до села Водопійне Чорноморського району російські військові зупиняють та доглядають усі автомобілі.
Так виглядав Севастополь через димову завісу:
Моніторингова група "Кримського вітру", посилаючись на дані супутників NASA, повідомляє, що в Криму спалахнули дві пожежі, одна біля аеродрому Гвардійське, інша в Бахчисараї в районі будкомбінату.
Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.
Раніше ми писали про те, що 20 вересня в Криму бомбардували війська Росії.