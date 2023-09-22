Туди битимуть ракетами: Подоляк розповів, чого зараз хоче добитися росія

У майбутньому війни в Україні існуватиме ключове "або-або"

Окупанти відновили масовані ракетні атаки з енергоінфраструктури України і не тільки. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, які цілі переслідують росіяни своїми обстрілами.

Так, у коментарі "24 Каналу" радник заявив, що рф абсолютно свідомо, максимально цинічно, не цілиться ні в які центри прийняття рішень, ні військові об’єкти. Вона свідомо б’є виключно цивільним населенням, виключно по критичній інфраструктурі, на Півдні – в зернові термінали, портові інфраструктури тощо.

На думку Подоляка, цими атаками рф хоче досягти наступних цілей:

Перше – психологічний тиск;

Друге – внести внутрішню дискусію. Мовляв, "ця війна триває вже 19 місяців, десь Україні не дають допомогу, то може давайте домовлятися, у 2014 швидше домовилися

Якщо перенесемо війну ще на 5 років, а там підготуємось, точно, підготуємось і вже порвемо цю росію на шматки. А якщо ні? Будемо все мігрувати і жити світом, і говорити, що ми ж воювали з росією";

І третя складова – максимально затягнути час, щоб українці нервували.

"А в цей час росіяни будуть монотонно казати: "Давайте сідати за стіл переговорів, давайте домовимося, цю територію ви зафіксуєте за нами, ми вас більше вбивати не будемо", — сказав Подоляк і додав "І тому вони будуть бити по цивільному населенню, по критичній інфраструктурі. Говоритимуть оцю всю маячню на пропагандистських каналах – про центри ухвалення рішень, про Берлін, про Лондон: "Ми зайдемо, але будемо знищувати просто десь приватний будинок у Полтавській області".

Тому, переконаний Подоляк, існує ключове "або-або":

або нарешті росія буде мати чіткий вигляд в історичній ретроспекції, як країна, що не має права існувати;

або росія буде домінувати у світі, тоді інвестиції в безпеку будуть захмарні, тоді гарантій ніхто не буде мати, тоді всі міжнародні інституції будуть тотально контрольовані агресивними авторитарними режимами, де домінувати буде росія. Тоді все буде фікція та завжди буде корупція. У величезному обсязі політична корупція, коли будуть закривати очі на геноцидні атаки в різних частинах світу.

Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" військовий експерт Дмитро Снєгирьов висловив свою думку щодо майбутньої війни в Україні. Прочитати його ви можете, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше повідомляв про те, що Резніков і Данілов зробили важливі прогнози по війні.