Без цього звільнення Криму не буде: названо зброю, дуже потрібну ЗСУ

Україна потребує літаків і не лише

Сили оборони з важкими боями просуваються на сході та півдні України, але для звільнення всіх окупованих росіянами територій, у тому числі й Криму, потрібне відповідне озброєння. Йдеться про військову авіацію, далекобійні ракети та не лише.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Також українській армії необхідна техніка для розмінування.

"Без паритету в повітрі про успішне взяття під контроль сухопутного коридору в Крим і говорити нічого. Також потрібна інженерна техніка розмінування. Зараз у Запорізькій та Донецькій областях суцільні мінні поля, глибина яких становить від 7 до 15 кілометрів. Завжди є потреба в снарядах — танкових, артилерійських, мінометних", — зазначив експерт.

Також, за його словами, потрібна бронетехніка, засоби ураження, реактивна ствольна артилерія. Потрібні системи реактивної артилерії ATACMS з дальністю ураження до 300 км і неодмінно ракети касетного типу.

"Це дасть можливість локалізації місць зберігання бронетехніки, адже, на жаль, крилаті ракети Storm Shadow і SCALP б’ють по одиничних цілях, у той час, як у ATACMS зона ураження може досягати кілометра, що дозволить виводити з ладу аеродроми та місця базування важкої бронетехніки. Маючи все це, ми зможемо встановити паритет у засобах поразки з російськими окупантами", — резюмував Снєгірьов.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа" : Окупанти повторять "жест доброї волі": військовий експерт назвав дві причини, чому звільнити Крим буде легше ніж Донбас

Раніше "Телеграф" розповідав, що США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 325 млн доларів, до пакету увійшли боєприпаси, у тому числі для систем ППО та HIMARS, системи протиповітряної оборони Avenger та інше.