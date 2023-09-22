Нові вибухи в Севастополі і не тільки: куди цього разу прилітає від ЗСУ, детальна карта

Сьогодні в Криму "день "бавовни"

Вдень 22 вересня ЗСУ завдали масованого удару по тимчасово окупованому Криму. Дісталося, зокрема, штабу Чорноморського флоту рф.

Варто зазначити, що повідомлень про "хлопках" та пожежах було справді дуже багато. Тому "Телеграф" зробив карту "бавовни".

Атака на Крим 22 вересня виявилася однією з наймасштабніших. Головна ціль — штаб ЧФ рф, за даними місцевих пабліків, горить досі (на момент публікації).

Лише за половину дня в мережі з’являлося одразу кілька повідомлень про вибухи з різних куточків окупованого півострова. Зокрема, йшлося про прильоти по ремонтній базі окупантів у Бахчисарайському районі. Пожежі також охопили багато територій. Вони спалахували точково з різних боків траси Таврида, яка йде із Севастополя. Про їхні причини поки що нічого не повідомлялося.

Варто зазначити, що атака, ймовірно, продовжується досі. Деякі Telegram канали пишуть про вибухи поблизу міста Саки, а також у Севастополі. За непідтвердженою інформацією, в останньому міг бути приліт по ТЕЦ.

Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що про подробиці удару по Криму ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.