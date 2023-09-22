Байден згоден дати Україні ATACMS, але є нюанс: про які ракети йдеться (інфографіка)

ЗСУ зможуть дістати позиції росіян на відстані 300 км.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив, що готовий відправити в Україну ракети великої дальності. Йдеться про ATACMS, але з одиночною боєголовкою, а не касетними бомбами.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських чиновників та представника Конгресу, знайомих із ходом дискусій. За інформацією The Washington Post, Україна запросила сотні ракет, але коли США їх відправлять та в якій кількості, невідомо.

Президент США зазначив, що готовий передати "невелику кількість ракет", але не уточнив, коли заявить про це публічно. Відомо, що тактична ракетна система ATACMS (Army Tactical Missile System) дасть ЗСУ можливість вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Водночас представники Пентагону заявили, що США не мають надлишкових запасів ATACMS, які мають корисне навантаження більше, ніж традиційна артилерія, щоб передати їх Україні. Водночас ЗСУ можуть отримати ATACMS з касетними боєголовками — їхні запаси більш численні, і такі ракети більше не вважаються передовою зброєю американців.

Характеристика балістичних ракет ATACMS із касетними боєголовками

ATACMS характеризуються як "балістична ракета", але це не зовсім так. Ракета наводиться на ціль по балістичній дузі, але вона виконує серію швидких, раптових поворотів і вміє коригувати свій курс. Це робить її більш маневреною.

Один постріл ATACMS коштує 800 тисяч доларів, а дальність залежить від моделі:

МGМ-140А -128 км.

MGM-140В — 165 км.

МGМ-168А — 300 км.

Щодо точності, то похибка може становити від 10 до 50 метрів. Для запуску ATACMS підходить кілька озброєнь: пускові установки М270 та M142 HIMARS.

Інфографіка: UA War Infographics

Раніше Телеграф розповідав про те, що думки щодо ракет ATACMS для України в США розділилися. Основні відомства не проти, щоб Джо Байден оснастив ЗСУ далекобійними ракетами, але є побоювання реакції росії.