Обстріл штабу ЧФ рф: військовий аналітик розповів, що, чому і навіщо роблять ЗСУ

ЗСУ пробили дірку в обороні рф

Парад "бавовни" у Криму 22 вересня — це не окремі епізоди, а системна робота з деокупації українського півострова. І ця кампанія розпочалася не сьогодні.

Таку думку висловив військовий аналітик Євген Дикий у коментарі "Телеграфу". Він зазначив, що Україна вже задіяла практично все, окрім Сухопутних військ.

"Можна сказати, що відбувається дуже системна робота по підготовці Криму до деокупації. І одночасно — по переходу контролю над Чорним морем від Чорноморського флоту російської федерації до щонайменше ситуації, у якій зберігатиметься українсько-російський паритет. Разом з тим відбувається ослаблення угрупування орків на окупованих південних територіях України, оскільки Кримський півострів є головним логістичним вузлом та складським, скажімо, центром для всього цього угрупування рф. Сьогоднішня "бавовна" в АРК — не окремі епізоди. Ось всі ці яскраві вибухи слід розглядати не самі по собі, а як єдину велику системну кампанію, координує яку, швидше за все, Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Але задіяні в ній одночасно і ГУР, і Сили спеціальних операцій, і Військово-морські сили, і Повітряні сили України. Фактично — все, крім поки що Сухопутних військ", — Каже він.

На думку Дикого, відлік вищезгаданої кампанії слід розпочинати ще з блискучої операції ГУР на "вежах Бойка". А її ключовим елементом було знешкодження російської РЛС, яка проглядала доволі значний сегмент моря з боку північно-західної частини Чорного моря в напрямку Одеси, Миколаєва, звідки ми можемо оперувати. Після того, як Сили оборони ліквідували цю РЛС, наступним кроком стала висадка українських бійців у цю "дірку" по морю, яка не проглядалася росіянами. Ось у цю "дірку" зайшла диверсійна група ГУР, що висадилася на мисі Тарханкут, ліквідувавши там один із ключових елементів системи ППО ворога.

"Цього виявилось трохи недостатнім. Тому наступний удар був нанесений модифікованою для ударів в режимі "земля-земля" крилатою ракетою "Нептун" (коли нею знищили комплекс С-400). От після цих двох ударів диверсійної групи на Тархан-Куті і "Нептуном" по С-400 під Євпаторією в результаті відкрився цілий сектор неба над Кримом, в якому почали працювати літаки українських ВПС з використанням крилатих ракет Storm Shadow. Справа в тому, що ці ракети (які є такою, майже ідеальною зброєю), можливо, є найкращі з усього, що нам поки що давали союзники. Але у них є тільки один недолік. Дальність польоту цих ракет – 280 км. Цього недостатньо, щоб діставати Крим із нині контрольованих Україною територій. А от після того, як цими двома операціями ГУР і ударом "Нептуном" вдалося пробити великий сегмент у ППО півострова, наші літаки змогли підлітати буквально впритул до АРК і вже звідси запускати Storm Shadow. Таким чином і пішов цей цикл ударів: можна сказати, що наші "потренувались" на судно-ремонтному заводі, де знищили одразу великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов на Дону". Це був перший удар, але одразу дуже результативний", — вважає військовий аналітик.

Далі, додає експерт, ЗСУ продовжили таку тактику – підліт дуже близько для запуску Storm Shadow. Був удар по командному пункту Чорноморського флоту рф кілька днів тому і сьогодні – по офіційній штаб-квартирі ЧФ рф.

"Ще на цьому тлі малопоміченою пройшла "бавовна" на мисі Фіолент. Просто тому, що мало кому щось говорить ця назва. Насправді ж на мисі Фіолент розташована головна частина РЕБ Чорноморського флоту. Тобто, це саме та частина, яка мала б прикривати півострів від українських дронів, як морських, так і повітряних. Від тих, які заходять з боку відкритого моря. Тепер можна сказати, що там – ще одна серйозна "дірка" в обороні півострова і, наскільки я розумію, її вже використали під час останніх ударів. Коли спершу забивали по тилу ворога великою кількістю дешевих простих дронів, а далі вже за ними заходили крилаті ракети", — підсумував Дикий.

Нагадаємо, про те, куди 22 вересня прилетіло по Криму ви можете побачити на карті, яку підготував для своїх читачів "Телеграф". Знайти її ви можете, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ зробили заяву щодо ударів у Криму.