Їх можуть забрати до армії: хто з українців підпадає під мобілізацію у жовтні

Під мобілізацію підпадають кілька категорій чоловіків

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Про те, як це відбуватиметься у вересні 2023 року, розповідає "Телеграф".

Для початку нагадаємо, що мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років. Однак, згідно з чинним законодавством, чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу. Тут слід зазначити, що хоча у травні 2023 року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років, але президент Зеленський ще не підписав цей закон, а отже, він не набув чинності.

Отже, отримувати повістки до армії осінню будуть:

придатні та обмежено придатні віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні у віці від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років – за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки віком до 60 років;

виключені з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Нагадаємо, у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.