Вночі вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі, під ранок був масований удар "Шахедами": усі деталі

Окупанти продовжують нічний терор українців

Росіяни не перестають тероризувати мирні міста України — у ніч проти суботи, 23 вересня, вони атакували балістикою та ударними БПЛА. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі, а також на півдні.

Про загрозу застосування ворогом "шахедів" попередили у Повітряних силах України о 4:26. Проте вибухи у Дніпрі пролунали раніше (близько 3 години), моніторингові групи писали про небезпеку застосування окупантами балістичного озброєння.

Вибухи "шахедів" у Дніпрі прогриміли близько 5:20, за словами місцевих жителів, їх було щонайменше п’ять. Як розповів кореспондент "Телеграфа" у місті, дрони збивали, у тому числі й зі стрілецької зброї.

Крім того, вночі вибухи пролунали й у Запоріжжі. Це сталося ще до оголошення повітряної тривоги. Моніторингові канали писали, що ворог, ймовірно, ударив балістичними ракетами Іскандер-М.

Водночас після опівночі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про загрозу застосування ракетного озброєння для південних областей. Повітряна тривога була оголошена в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Місцеві пабліки писали про вибухи у районі селища Затока Білгород-Дністровського району. За інформацією моніторингів, за попередніми даними, був запуск протикорабельних ракет "Онікс" із Криму у бік Одеської області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рано-вранці 21 вересня росіяни атакували Україну крилатими ракетами. Під удар потрапили кілька областей.