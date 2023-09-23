росія накопичує ракети: які з них несуть найбільшу небезпеку при ударах восени-взимку

У ЗСУ озвучили стратегію окупантів

Росіяни продовжують обстрілювати Україну, але не ракетами "Калібр". Ці та інші боєприпаси ворог спеціально накопичує перед зимою.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, такі дії можуть таїти серйозну небезпеку, оскільки окупанти знову готуються бити по енергооб'єктах.

Наталія Гуменюк наголосила, що у росіян, як і раніше, зберігається перевага в повітрі. Вони мають певні запаси ракет, але вони їх намагаються поповнювати, попри санкції, — повністю заблокувати виробництво боєприпасів у росії не вдалося.

Сили оборони України наголосили на закономірності, що якщо росіяни витримують паузу в обстрілах, то накопичують ракети. І найбільшу небезпеку несуть "Калібри".

"Цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати й ракети морського базування. Нагадаю, якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог часто використовував по об’єктах критичної інфраструктури. Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують та готують певний потенціал", — сказала керівник пресцентру.

Також вона наголосила, що цього року Україна вже підготовлена до атак на енергооб’єкти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія вже почала енерготерор, обстрілявши Україну 21 вересня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що зима буде складною.