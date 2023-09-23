Загинув у день смерті батька: на Сумщині під ворожим вогнем поховали захисника України

Воїн захищав Україну три роки

Щодня, обстоюючи свободу та саме існування України, на фронті гинуть наші захисники, 7 вересня своє життя за Батьківщину віддав мешканець Великої Писарівки Сумської області Михайло Кузьмінський. Він загинув у районі населеного пункту Керамік Покровського району Донецької області.

Як розповіла місцева газета "Ворскла", того дня був дуже важкий бій, ворог намагався контратакувати. Окупанти були зупинені ціною життя багатьох бійців, серед них і Михайло, який був командиром відділення взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону.

Михайло Кузьмінський

Перш ніж потрапити до армії, Михайло Кузьмінський понад 20 років служив у Прикордонній службі, потім він пішов служити в танкові війська. Чоловік вибрав шлях воїна, хоча, за словами його хрещеного, з дитинства був м’яким, добрим та чуйним. Станіслав Миколайович розповів, що всього за два тижні до фатального бою Михайло надсилав йому фото якихось незвичайних птахів, яких було видно здалеку.

У 2020 році Михайло пішов служити в зону АТО, де й застала його повномасштабна війна. Загинув герой у день смерті свого батька, але у різні роки. Щобільше, це сталося за 25 кілометрів від селища, де народився тато.

Відспівували Михайла у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ у парку Великої Писарівки. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі та побратими. Це — прикордонне село Сумської області, яке росіяни нерідко обстрілюють з артилерії. Під час жалобної церемонії на цвинтарі також прогриміли потужні постріли важкої артилерії ворога. Однак ніхто не пішов і не сховався, усі були з Михайлом до останнього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Донеччині в районі села Кліщіївка, яке ЗСУ вдалося звільнити, загинув військовослужбовець Державної прикордонної служби України Рай Станіслав Сергійович. Чоловік був родом із Сумської області. 15 вересня воїну мало виповнитися 36 років. Однак до цієї події захисник не дожив лише одного тижня. Тепер йому назавжди тридцять п’ять.