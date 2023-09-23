Британія може вести таємні переговори з росією: ЗМІ розкрили цікаві подробиці

Стало відомо, чи обговорювали країни з росією війну в Україні

Влада Великої Британії провела секретні переговори з росією. Вони обговорювали глобальну безпеку у світі за умов тривалого повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на інформацію газети "i". Видання зазначає, що таємні переговори проходили протягом 18 місяців у Відні та Нью-Йорку.

Основною темою розмов була проблема безпеки, яка торкається як Великої Британії, так і іншої міжнародної спільноти. Також обговорювали нестачу зерна та ядерну безпеку. Водночас видання наголошує, що влада Великої Британії не вела активно мирні переговори, щоб вирішити конфлікт між Україною та росією. Це підтверджують і дипломати, які брали участь у деяких із цих розмов.

"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми жодним чином не ділимо частини країни і не укладаємо мирних угод від чийогось імені, але життєво важливо зберігати цю лінію відкритого дотику", — сказали вони.

За інформацією представників міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO), зустрічі з російськими чиновниками були лише в тому випадку, коли їх вважали "вкрай необхідними". Також вони спростували інформацію про те, що в таких переговорах торкалася теми припинення війни в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін натякає на переговори з Україною. Він заявив, що ніколи не відмовлявся.