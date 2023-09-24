Війна — день 578: ЗСУ готуються до нового прориву, а окупанти накопичують ракети для нових ударів

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ на низці напрямків та змогли прорвати оборону росіян у районі Вербового у Запорізькій області, що може призвести до серйозних наслідків для росіян. У ВСУ очікують, що після звільнення Токмака українці побачать великий прорив, який може включати навіть звільнення Криму. Окупанти, своєю чергою, продовжують накопичувати ракети, щоб за їх допомогою руйнувати критичну інфраструктуру України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформацію за 21 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 575: ЗСУ продовжують знищувати сили росіян і посідають нові позиції

З даними за 22 вересня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 576: знищено штаб Чорноморського флоту росії, але росіяни продовжують обстріли

Про те, що відбувалося 23 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 577: окупанти страждають від шквалу "бавовни", але не припиняють атак