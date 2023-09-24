Кому вигідна війна в Україні: Папа Римський зробив несподівану заяву, Ватикану довелося пояснювати

Понтифік висловився про зброю

Папа Римський Франциск вкотре висловився щодо війни в Україні та заявив, що інтереси у цій війні пов’язані не лише з російсько-українською проблемою. На його думку, тут має місце і торгівля зброєю.

Про це понтифік сказав на борту літака, повертаючись із поїздки до Марселя, пише Reuters. Таким чином він відповів на запитання журналіста щодо того, чи засмучений тим, що його спроби встановити мир не увінчалися успіхом.

"Мені здається, що інтереси у цій війні не тільки пов’язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми маємо допомогти їм вирішити речі… Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні) зброю. Починається процес, у якому мученик безумовно буде український народ, і це неприємно", — сказав він.

Незабаром слова Франциска прокоментував представник Ватикану Маттео Бруні. Він підкреслив, що папа Римський не займає позицію щодо того, чи варто країнам продовжувати постачання зброї в Україну чи ні.

"Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, наприклад українцям, які гинуть мученицькою смертю", — зазначив Бруні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Папа Римський зробив скандальну заяву про "велику росію", виступаючи перед католицькою молоддю в Санкт-Петербурзі. Через свої слова про "велич" країни-агресора понтифік нарвався на критику з боку українців. Пізніше він спробував пояснити свої слова, навколо яких уже спалахнув справжній скандал.