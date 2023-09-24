Військового у формі не пустили в бар: думки в мережі щодо відео розділились

Причина конфлікту – форма

В Україні спалахнув черговий скандал із військовими. Новий інцидент зараз активно обговорюють у мережі, а думки громадян розділилися.

Так, на сторінці українського блогера та військового Олега Матковського у Twitter з’явився репост відео, де чоловіка у формі не пускають у бар. Як стверджує першоджерело, молодою людиною є воїн, який приїхав із фронту. Сам конфлікт розгортається біля входу в один з барів Тернополя. Авторка відео обурена таким станом справ і пише, звертаючись до власників бару, "якого біса?".

На самому ролику можна побачити, як військовий обурюється рішенням не пускати його в бар. Судячи з усього, причиною відмови стала саме військова форма чоловіка, а охоронець, відповідаючи відмовою, посилається на "рішення адміністрації".

Під постом автора зібралося багато українців, які її підтримали, і також почали писати гнівні коментарі.

Втім, знайшлися й ті громадяни, які мають іншу точку зору. Наприклад, Олег Матковський вважає, що військовим нема чого ходити на цивілці у формі, а тим більше під час відпочинку у таких закладах.

"Нехай своєму командиру подзвонить поскаржиться, що його у формі до бару не пустили. Відразу і відпустка закінчиться, і преміальні пи***лі після повернення випишуть", — пише він.

І така думка також знайшла безліч прихильників.

У відео є ненормативна лексика — 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові чоловік принизив військового та заявив, що він "погано воював".