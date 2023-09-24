Україна навчилася збивати ще один вид ракет рф? У ЗСУ зробили інтригуючу заяву

"Онікс" мають радіус дії приблизно до 600 кілометрів

російські окупанти під час останньої атаки на Одещину використали протикорабельні крилаті ракети "Онікс". Втім, судячи з усього, українське ППО навчилося боротися і з цією зброєю.

Про це пише видання "РБК-Україна", посилаючись на заяви спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. На його думку, використання ракет "Онікс" може свідчити про те, що противник економить свої "Калібри". При цьому Ігнат натякнув, що українські війська під час останньої атаки на Одеську область могли підбити російський "Онікс".

"Щось вплинуло на її політ, тому вона потрапила до рекреаційної зони", — зазначив він і на уточнююче питання про те, чи може Україна впливати на ці цілі, відповів "Звичайно, ми всі можемо".

Спікер також пояснив, що ракети "Онікс" мають обмежений радіус дії приблизно до 600 км. І їх зазвичай використовують для ударів по кораблям та узбережжю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері 22 вересня в Україні оголосили повітряну тривогу для південно-східних та північно-східних областей. У цей момент у Кременчуці пролунали вибухи. На жаль, не обійшлося без загиблих.