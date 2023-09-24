Передумали: у США після візиту Зеленського зробили заяву щодо допомоги Україні

Голосуватимуть за законопроекти наступного тижня

У США на фоні візиту президента України вирішили зберегти допомогу Україні в законопроекті про фінансування Пентагону. Раніше там мали намір вилучити ці кошти.

Про це пише The Hill, посилаючись на заяву спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті. За його словами, він вирішив залишити ці кошти після того, як зрозумів, що в іншому бюджетному законопроекті – про фінансування Державного департаменту та іноземних операцій – також передбачено гроші для України.

Про які гроші йдеться

Раніше телеканал CNN повідомляв, що лідери республіканських фракцій у Конгресі США обговорюють можливе вилучення фінансування допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів із оборонного бюджету, щоб розблокувати голосування за інші бюджетні питання.

Тепер Маккарті каже, що вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та іноземних операцій "стає дедалі важче", тому він вирішив залишити гроші для Києва в обох проектах.

Для довідки: наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування щодо чотирьох законопроектів про асигнування, зокрема фінансування Пентагону, Державного департаменту та іноземних операцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США оголосили про другий пакет допомоги Україні за два дні.