Ніякого свята: на Курськ цілий день нападають дрони, в ГУР розповіли, що там відбувається

Вже відомо про кілька атак

Вибухи в Курську, які почалися 24 вересня, тривають уже протягом усього дня. Стали відомі нові деталі.

Так, за даними видання "Українська правда", яка посилається на джерела в Головному управлінні розвідки МО України. Ближче до полудня Курськ знову атакували дрони. Повідомляється, що удар припав по місцевому нафтопереробному заводу. За обидві атаки відповідальні українські розвідники.

Як можна побачити з відео, що з’являються у мережі, після удару над містом піднявся стовп чорного диму.

Також там підтвердили, що першу атаку було спрямовано на будівлю ФСБ. Вона виглядала так:

Деталей про масштаби руйнувань чи постраждалих наразі немає. Проте, нагадаємо, що раніше місцевий губернатор повідомляв про нібито "незначні" пошкодження даху будівлі путінської спецслужби.

Вже приблизно о третій годині дня Курськ знову зазнав атаки. Чиновники закликали людей зберігати спокій та повідомили про "роботу ППО". Місцеві жителі нарахували п’ять гучних "хлопків".

Нагадаємо, що Курськ сьогодні відзначає день міста. Однак через вищезгадані події там уже вирішили скасувати святковий салют.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в п’ятницю 22 вересня російським окупантом сильно прилетіло і в тимчасово окупованому Криму.