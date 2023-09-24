Отримати може кожен Захисник: за що українським військовим дають одноразові виплати цієї осені (список)

Сума виплат залежить від багатьох факторів

В Україні є різні обставини, за яких військовим в Україні можуть нараховуватися додаткові кошти. Зокрема, такою кеш-підтримкою є одноразові виплати у разі звільнення з військової служби. Вони виплачуються залежно від строку, виду служби, а також звання.

"Телеграф" розповідає про те, які одноразові грошові виплати для військових існують в Україні станом на осінь 2023 року.

Як пише видання NV, в Україні існують такі види виплат військовим після звільнення:

грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;

одноразова грошова допомога;

одноразова грошова допомога мобілізованим;

грошова компенсація за невикористану відпустку;

грошова допомога для оздоровлення;

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань.

Їх особливості, умови виплати та розміри передбачені законодавством. Отримати їх може кожен військовослужбовець, звільняючись із служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким українським військовим передбачено надбавку до зарплати.