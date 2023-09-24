Працюють кримські партизани? У Джанкої підірвано автомобіль окупанта, подробиці (фото)

Ім’я військового поки що не називають

У тимчасово окупованому Криму підірвали автомобіль окупанта. За попередніми даними, це не є нещасним випадком.

Так, за інформацією російського Telegram-каналу Baza, інцидент стався у місті Джанкой. Підірваний транспортний засіб належав якомусь військовослужбовцю, ім’я якого не розкривається.

"За попередніми даними, початкова версія про вибух газобалонного обладнання не підтвердилася — ймовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій", — йдеться у повідомленні.

Джерела авторів посту кажуть, що невідомі нібито прикріпили до днища "Шевроле-Авео" військовослужбовця контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.

"Вдень 23 вересня бомба здетонувала поряд з будинком, де живе військовий. Жодних уражуючих елементів у бомбі використано не було", — стверджується у матеріалі.

Повідомляється, що внаслідок вибуху нібито ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Запоріжжі висадили в повітря "мера" селища Михайлівка Івана Сушка.