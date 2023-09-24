У Німеччині знайшли ще одну проблему з постачанням далекобійних ракет Україні: що цього разу

ЗСУ доведеться довго навчатися застосуванню нової зброї

У Німеччині вже кілька місяців обговорюють питання передачі Україні крилатих ракет Taurus, проте навіть у разі отримання схвалення від уряду можуть виникнути нові проблеми.

Як повідомляє BILD з посиланням на свої джерела, навіть у разі схвалення їхньої передачі, щоб навчити ЗСУ їх застосуванню, може піти три місяці.

Зокрема, видання зазначає, що зрушення в питанні передачі Сполученими Штатами далекобійних ракет ATACMS може вплинути на позицію Берліна щодо передачі ракет Taurus. До останнього часу Німеччина збиралася узгоджувати всі поставки зброї з Вашингтоном і висловлювала побоювання, що ця зброя буде застосована для ударів по території росії.

"Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus) тепер недійсні", — сказав оборонний експерт партії ВДП Маркус Фабер.

Він зазначив, що нещодавня атака України на штаб Чорноморського флоту рф в Криму показує те, наскільки сильно їй потрібне подібне озброєння.

Однак видання повідомляє, що навіть якщо ракети Taurus будуть передані найближчим часом, то проблемою стане тривалий термін їх застосування. Зокрема, виробник ракет — компанія MBDA — упевнена, що українським пілотам доведеться навчатися цьому щонайменше три місяці.

"Українці вперше запросили їх понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання", — додав Фабер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує постачання Taurus Україні. За словами керівника комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, це єдина людина, яка гальмує процес передачі ракет.