"Потрібно нарощувати зусилля": Притула розповів, чого гостро потребують ЗСУ у розпал контрнаступу

Ворог активно нарощує виробництво FPV-дронів, Україна не має відставати

Українські воїни продовжують контрнаступ і мають успіхи. Однак для ефективної боротьби з ворогом нашої армії потрібні сучасні засоби.

Про те, яке озброєння зараз потрібне ЗСУ, розповів один з українських топ-волонтерів, екс-шоумен Сергій Притула в інтерв’ю "РБК-Україна". Зокрема, українській армії дуже потрібні FPV-дрони.

"Десь у нас проходить гонка, наприклад, коли йдеться про FPV-дрони. Зараз це дуже впливовий засіб на передній лінії фронту і на певну глибину в 6-7-8 кілометрів, і десять – як хтось залітає, які моделі FPV. І відповідно, є питання не тільки в самій кількості FPV-дронів, а й у кількості добре вишколених, навчених операторів FPV-дронів", — пояснив він.

Притула додав, що його фонд співпрацює з військовою школою "Боривітер" і у травні-червні запустив школу операторів FPV-дронів. Там уже було кілька випусків спеціалістів, у планах навчити 420 осіб.

"І відповідно ми нарощуємо закупівлі FPV-дронів, я звітував того тижня про тисячу, що прийшла, ще дві тисячі ми збираємося найближчим часом контрактувати. І очевидно, що ми моніторимо цей ринок, нові виробники з’являються в Україні, спілкуємося і домовляємося, тому що насправді це потреба, яка визначається десятками тисяч, а не тисячами. Можливо, навіть сотнями тисяч у найближчій перспективі", — наголосив волонтер.

За його словами, росіяни також нарощують виробництво FPV-дронів. У них фінансує його держава.

Для довідки: Дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Режим FPV – це функція передачі відео в реальному часі за допомогою камери, встановленій у передній частині БПЛА. Формально FPV-дроном можна вважати будь-який БПЛА, яким оператор управляє орієнтуючись на зображення із вбудованої камери. Однак останнім часом так все частіше називають швидкі квадрокоптери, керовані за допомогою спеціальної гарнітури.

"Запит на окопні РЕБи з боку наших захисників тотальний, а ринок дуже вузький. Номенклатура, яку пропонують на Заході, страшенно дорога, страшенно просто, я не знаю, 20 тисяч доларів… В Україні поки що ми не бачимо такої можливості, щоб десь купувати на постійній основі за адекватною ціною, хоча вже починають з’являтися люди, які пропонують результати свого виробництва", — додав Притула.

Він також зазначив, що на фронті також великою проблемою є застосування росіянами барожуючого боєприпасу "Ланцет". "Є вже приватні аналоги, вони з’явилися ще торік в Україні. Але, по-перше, їхня кількість незрівнянна з тим, що застосовують росіяни. По-друге, бойова частина наших дронів-камікадзе, БПЛА-камікадзе вірніше, не відповідає російській аналогу… Тому тут треба також нарощувати якісь зусилля", – пояснив волонтер.

За його словами, ворог також удосконалив артилерійський боєприпас "Краснопіль". З "Орланів" спрямовується лазерний промінь, за яким він снаряд летить.

"Тобто це гонка науково-технічного процесу, інновацій у сфері miltech, де нам потрібно максимально мобілізуватися і по лінії держави, і по лінії підтримки волонтерського середовища, яке підтримує виробників закупівлями необхідної номенклатури, яка може відповідати або перевершувати види озброєння росіян", — резюмував Притула.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони звільнять захоплений росіянами Бахмут у Донецькій області та ще два окуповані міста. Однак називати їх він не став.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу" про повітряну війну між росією та Україною та її перспективи.