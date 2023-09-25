Притула про розмови із західними союзниками: "Є одна річ, яка непокоїть"

Волонтер відзначив тривожний момент

Хоча західні партнери допомагають Україні озброєнням і не тільки, Захід не має розуміння, як саме має закінчитися війна росії проти України. Немає єдності у цьому питанні, що виглядає тривожно.

Таку думку висловив один з українських топ-волонтерів, екс-шоумен Сергій Притула в інтерв’ю "РБК-Україна". Він розповів про свої відчуття від розмов за зачиненими дверима, де співрозмовники бувають більш менш відвертими та можна отримати більш реальне уявлення про їхнє відношення.

За його словами, у дискусіях за зачиненими дверима є одна дуже бентежача річ. Це слова, які ми дуже часто чуємо від наших союзників: "ми стоятимемо з Україною до кінця".

"Так ось, фінальне розуміння того, скільки потрібно і який кінець, його немає. Найгірше це коли вони нам кидають м’ячик і кажуть: ви самі визначите, що для вас перемога. Коли ми говоримо, що для нас перемога, вони кажуть: не все так просто, є червоні лінії. Немає очевидної єдності у поглядах, наприклад, щодо військового вирішення питання деокупації Криму, для багатьох це така червона лінія", — зазначив Притула.

Як повідомляв "Телеграф", Притула також розповів, чого не вистачає ЗСУ у розпал контрнаступу. Зокрема, українській армії дуже потрібні FPV-дрони й не лише вони.