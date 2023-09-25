"Ми не витрачаємо мільярди, щоб віддавати їх": Дуда поставив крапку у розмовах про зброю для України

Польський лідер закликав пам’ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву свого прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про нібито припинення постачання зброї для України. Він пообіцяв, що військова допомога Києву й надалі надаватиметься, але назвав умову.

Про це пише польська газета Super Express. За його словами, заява Моравецького не означає, що поляки взагалі не передаватимуть зброю Україні.

"Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні" ,— сказав він.

Він зазначив, що йдеться про нову зброю як, наприклад, артилерійські гаубиці К2 чи танки К9.

"Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх", — повідомив Дуда.

Президент пояснив, що Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової. Польський лідер закликав пам’ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться та додав, що "Наслідки можуть бути трагічними".

Нагадаємо, що Польща вибухнула погрозами на адресу України через зерно.