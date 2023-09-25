Пріоритет – не Київ: Зеленський розповів, про що зараз домовляється щодо ППО

Також увага приділяється й іншим важливим питанням

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Одеси. Він заявив, що прикриття Одещини – пріоритет на всіх його переговорах щодо ППО.

Про це повідомляється у Telegram-каналі президента. "Щоденна синхронізація за основними напрямками безпеки. Доповідь міністра Клименка. Ліквідація наслідків обстрілу Одеси, інших населених пунктів. Допомога постраждалим. Прикриття Одещини – пріоритет на всіх моїх переговорах щодо ППО", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня росіяни влаштували масовану атаку на південь України. Під удар потрапила припортова інфраструктура, зруйновано готель "Одеса". Хоча він не експлуатувався багато років, будівля була однією з візитівок міста. Росіяни поспішили вигадати черговий фейк про нібито присутність у будівлі "іноземних найманців", а також заявили, що нібито там розташовувався штаб ВМС України.

Крім того, на порядку денному, за словами глави держави, — підготовка до зими. Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів та "Пунктів незламності". Готуються рішення, щоб їхній пошук був максимально простий і швидкий.

Також президент підтвердив, що "Абрамси" вже в Україні та готуються посилити наші бригади. Він висловив подяку союзникам за виконання домовленостей.

"Доповіді щодо військової ситуації — Головком, СЗР, ГУР МО, СБУ. Рухаємося вперед", — резюмував Зеленський.

Як розповідав "Телеграф", раніше Зеленський заінтригував словами про нове озброєння. За його словами, Україна та США домовилися про нові пакети збройової допомоги, а до них входять зразки, які пізніше "самі заявлять про себе".