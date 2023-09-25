Якщо хоч одна одиниця зимової форми не буде якісною, повертатимуть всю партію - Ярова

По факту йдеться про відновлення наказу Міноборони, який передбачає, що речове майно приймається згідно з технічними вимогами, еталонного взірця, каже Ярова

Пакет документів щодо відновлення контролю якості речового майна, яке постачається для потреб ЗСУ, очікує на підписання новим Міністром оборони, після чого документи буде передано на підпис до Міністерства юстиції. Там, обіцяли підписати за день, — повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова в етері Радіо NV.

Фактично йдеться про відновлення наказу Міноборони №375, який передбачає, що речове майно приймається згідно з технічними вимогами, еталонного взірця, затвердженого Генеральним Штабом, та з можливістю рандомної перевірки партії товару.

"Наші українські виробники, які постійно шили для Міністерства оборони, вони завжди шили по технічних умовах. Вони відшивають якісний одяг, який поступає на склади Міноборони. І тендерні умови по зимовій формі ми прописали так, що на торги Міноборони можуть вийти лише українські виробники", — зазначила Ярова.

Прийомка товару, згідно 335 наказу, відбувається згідно технічних умов.

"У них прописано, яка тканина, яка щільність, як відштовхує вологу, дуже багато показників… За еталонним взірцем, погодженим Генеральним штабом, і з можливістю рандомної перевірки партії товару в лабораторії. Тобто якщо хоч один показник не співпадає - повертається вся партія", — наголосила Ярова.