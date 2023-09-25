Модифікація компромісна: США таки оголосять про передачу Україні ATACMS — ЗМІ

Якщо інформація підтвердиться, то вони вже скоро будуть прямо на фронті

Білий дім, який ніяк не може визначитися з передачею ATACMS Україні, може вже скоро оголосити про своє остаточне рішення. Воно має бути позитивним.

Про це пише американський журнал Newsweek. Йдеться про модифікацію ракет із касетними боєголовками.

За даними журналістів, які посилаються на президента Американського університету в Києві, рішення про відправку ATACMS буде ухвалено вже цього тижня. Він також додав, що це "змінить правила гри".

"І без необхідності навчання та змін, вони, швидше за все, з’являться на полі бою наступного тижня, що матиме величезне значення", - сказав він.

Зазначається, що джерело вже кілька місяців працює з американськими законодавцями та представниками Пентагону. Він вважає, що ракета ATACMS M39 з дальністю стрільби 160 кілометрів, а також ракети меншої дальності M26 і M26A1, оснащені касетними боєприпасами, можуть стати потужною зброєю для ЗСУ і сходинкою до далекобійної ракети з унітарною бойовою частиною.

Він також сказав, що брифінги з високопоставленими законодавцями "допомогли комітетам Палати представників і Сенату з міжнародних відносин і збройних сил краще зрозуміти, що є сімейством касетних боєприпасів для гаубиць і HIMARS.

"Один високопосадовець сказав мені, що це припускає компроміс. Раніше вони вважали, що вибір був бінарним — або все, зі 190-мильною системою ATACMS з унітарною боєголовкою, або нічого", — передає видання слова співрозмовника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, куди можуть дістати ракети ATACMS.