"На місці українців могли бути ми": у МЗС Німеччини пояснили, чи є "втома" від війни в Україні

У такий важкий час світ має підтримати Україну

Суспільство у Німеччині не відчуває внутрішньої втоми від підтримки України під час повномасштабної війни, попри економічні труднощі. Загалом більшість європейців розуміють, що на місці України могли бути вони.

Таку заяву зробила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла в інтерв’ю CNN. Вона визнала, що у країні зараз, як і в усьому світі, спостерігається висока інфляція. До того ж німецька економіка була вкрай залежною від нафти й газу країни-агресора.

"Ми — демократична країна, тому кожен має свій власний погляд на речі у світі. Але від початку переважна більшість німців, європейців цілком розуміли, що на їхньому (українців. — ред.) місці могли б бути ми", — сказала вона.

Бербок додала, що у такий важкий час світ має підтримати Україну, а тій, своєю чергою, треба пояснити людям, чому вони мають робити це.

"І ви також маєте працювати з іншими соціальними програмами, щоб протидіяти негативним наслідкам для звичайних людей та сімей. І це те, що ми намагаємося робити", — додала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина готує для України новий пакет військової допомоги, вартість якого становитиме 400 мільйонів євро. До нього входитимуть найнеобхідніші речі для українських військових.