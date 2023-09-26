росія атакувала переправу на кордоні з Румунією: іноземець дивом врятувався (відео)

Очевидець показав відео інциденту

У ніч на 26 вересня росіяни дронами били по Одеській області, зокрема під удар потрапила переправа Орлівка-Ісакча в Ізмаїльському районі на кордоні з Румунією. З’явилося відео з моменту вибуху з румунського боку переправи.

Кадрами вибуху поділився громадянин Румунії, який на момент удару перебував на митниці, та дивом не потрапив під обстріл, повідомляє Euronews. Пасажир порома зняв момент, коли один із дронів ударив лише за 30 метрів від судна.

Переправа Орлівка — Ісакча на карті

"Близько третьої години ночі я приїхав на митницю в Орлівці, їхав з Херсона, після того, як пройшов паспортний контроль, почув гул. Я повідомив про це прикордоннику. Він сказав, що він не чув. Насправді у мене було таке відчуття, ніби я потрапив не в той фільм. Я прискорився і помчав так швидко, як міг. Коли я під’їхав до митниці, позаду мене, на митній стоянці, вибухнув дрон", — розповів свідок пришестя Петру Габор.

Нагадаємо, голова Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив, що більшість дронів, які атакували Одещину минулої ночі, були збиті українською ППО. Проте є приліт по припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Там поранено двох людей, а також пошкоджено будівлю пункту пропуску та складські приміщення. Крім того, постраждало близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

Як повідомляв "Телеграф", раніше територією Румунії вдарив російський "шахед". Іншого разу за 14 км від українського кордону в країні виявили уламки безпілотника.