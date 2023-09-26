Ці ракети виключно для...: Данілов зробив заяву щодо ATACMS

Україна має певні угоди з партнерами

Українські війська не застосовуватимуть тактичні балістичні ракети ATACMS, рішення про відправлення яких зараз приймає Білий дім, по території росії. У них будуть інші цілі.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю іспанській газеті ABC. За його словами, щодо цієї теми є певні домовленості.

"Ми не будемо використовувати їх (ракети ATACMS — Ред.) на території росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", — сказав він.

Олексій Данілов наголосив, що ракети ATACMS Україна використовуватиме виключно для захисту власної території.

Зазначимо, що у США не можуть визначитися із передачею цього виду ракет Україні. Однак у понеділок, 25 вересня, стало відомо, що Білий дім вже незабаром може оголосити своє остаточне рішення з цього приводу і має стати позитивним для нашої країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Джо Байден готується оголосити новий пакет військової допомоги для України. Вже відомо, що до нього увійдуть кілька новинок. Загальна сума цього пакету становитиме 325 мільйонів доларів.