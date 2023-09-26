Розбомбити москву чи кинути Україну одну? Професор зі США розповів, що думають американці

Думки жителів США розділилися на "за" та "проти"

Серед мешканців США є як прихильники максимальної військової допомоги Україні, так і ті, хто категорично проти участі у протистоянні з росією. Кожна зі сторін має свої аргументи.

Про настрої американців розповів професор міжнародного бізнесу Університету Північної Кароліни у Ґрінсборо Василь Тарас. Подробиці він озвучив у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, думки американців щодо виділення допомоги нашій країні, передачі авіації та боєприпасів сильно відрізняються. "Починаючи з того, що не давати Україні допомогу взагалі, і закінчуючи тим, що давати все і відразу, і кинути "ядрену" бомбу на росію. Я спеціально вживаю слово "ядрена", а не ядерну зброю, бо йдеться не в прямому розумінні про атомну бомбу, а про якусь умовну дуже сильну відповідь, наприклад, воєнний перехід [російського кордону] в районі Фінляндії силами НАТО", — пояснив він.

Професор наголосив, що достатньо багато американців виступають за те, щоб не надавати допомогу Україні взагалі.

"Цієї думки дотримується досить багато американців, і ця думка не нова. Вона дуже логічна і існувала ще під час Другої світової, в яку США вступили лише на третьому році війни, хоча їх благав і Черчілль, і весь світ вступити раніше. США ігнорували проблеми Починаючи з Чечні, Придністров’я, Грузії, України 2014 року, Сирії, Африки Логіка тут дуже проста: по-перше, чому ми маємо давати свої гроші?

По-друге, навіщо нам втручатися у непопулярні війни? Ми втрутилися до Ірану, Іраку, В’єтнаму, Кореї свого часу і що нам це дало? Навіщо це було? Тим більше такий сильний аргумент, що росія має "ядрену" бомбу, і якщо туди надто сильно лізти, то можна знищити світ. Цієї думки дотримуються багато американців, щиро та наївно. І не тому, що вони куплені кремлем, а тому, що певна логіка є", — пояснив він.

За його словами, інший мейнстрім громадської думки: давайте скинемо бомбу прямо на москву.

"Тобто вб’ємо, знищимо, введемо війська і т.д. Багато гарячих голів так би і зробили, але є залізний аргумент проти: як долітає 3 з 10 "Шахедів" до Києва, так само долетять 3 з 10 "Іскандерів". І тоді виникає дуже важливе питання: по-перше, можуть загинути мільйони людей, а по-друге, що робити? Стріляти у відповідь і знищувати світ чи ігнорувати чи як? Тарас.

Професор вважає, що зрештою Заходу не настільки припікає Україна, щоб йти на такий великий ризик.

Раніше повідомлялося, що американські ЗМІ написали про візит Зеленського до Вашингтона.

Детальніше про те, що думають наші союзники про протистояння з росією, читайте в інтерв'ю Віталія Тараса "Заходу не настільки припікає Україна, щоб йти на великі ризики" на сайті Telegraph.