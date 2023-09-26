Суми неймовірні: екс-директор Київводоканалу в розпал вторгнення обкрадав українців

Станція чиновника технічно не могла виконати завдання

Колишній голова Київводоканалу міг розікрасти мільйони бюджетних коштів під час боїв за столицю 2022 року. Відповідну підозру йому вже вручили правоохоронці. У СБУ не вказують ім'я та прізвище фігуранта кримінального провадження, проте відомо, що з 9 квітня 2021 року по 21 липня 2023 року головою правління, генеральним директором Київводоканалу працював Сергій Крушановський. Він звільнився за власним бажанням.

Так, за даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення чоловік разом із спільниками привласнили 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна. Вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім у централізований водопровід Києва. Завдяки цьому кияни мали залишатися забезпеченими резервними джерелом водопостачання під час активних бойових дій. Втім, як виявилось, станція була несправна. Більше того, вона технічно не могла бути передислокована до іншого місця.

"Для того, щоб вкрасти бюджетні гроші, фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни. Насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її "транспортування" були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі вищезазначені факти вже підтвердила експертиза. А під час обшуків у підозрюваного було вилучено документацію, яка підтверджує угоду.

Наразі фігурант уже отримав підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах). По ній йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

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