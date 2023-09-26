Україна отримає ще більше танків? У США порадували заявою

Ці танки цінуються за їхню здатність проривати укріплені позиції та знищувати російську бронетехніку

Білий дім та Пентагон розглядають можливість відправки в Україну до 30 одиниць додаткових танків M1 Abrams. Перше постачання певної кількості танків було здійснено 23 вересня.

Про це газеті The Messenger розповіли урядовці. Вони зробили це на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені публічно говорити про поточні операції

"Абрамси" цінуються за їхню здатність проривати укріплені позиції та знищувати російську бронетехніку, а президент України Володимир Зеленський та його командири сподіваються, що вони зможуть допомогти українським силам повернути території, що утримуються Росією, у східних та південних регіонах України", — йдеться у матеріалі.

При цьому в газеті нагадали слова високопоставленого українського командувача, який попередив, що танки "Абрамс" "не проживуть довго на полі бою", якщо не використовуватимуться "спеціально" з наближенням чергової зими.

Зазначимо, що "Телеграф" раніше підготував інфографіку, в якій ви можете порівняти "Абрамси" з іншими топовими танками у світі, та статтю з детальними характеристиками. Рекомендуємо також переглядати наше відео на цю тему:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поки що українські військові отримали менше половини від очікуваних танків M1 Abrams. При цьому раніше у ЗМІ з’являлися чутки, що під час першого постачання буде передано десять одиниць цієї техніки.