Не подобається, коли кажуть "дайте нам допомогу": американський професор дав пораду Україні
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Деякі наративи України мають великі недоліки
Україні слід інакше порушувати питання, коли йдеться про надання їй допомоги. Світ має розуміти, що якщо Україна "впаде", війна може переміститися на країни НАТО і тому зараз давати зброю вигідніше та дешевше. Такий наратив переведе фокус із надання допомоги Україні на те, що зараз триває війна насамперед за себе.
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав професор міжнародного бізнесу Університету Північної Кароліни у Ґрінсборо Василь Тарас, який є уродженцем України й проживає в Штатах вже понад 30 років. В Україні часто наголошують, що це форпост вільного миру, демократії та цивілізації та, за його словами, є безліч людей, які саме так сприймають цей пафос.
"Тобто якесь зло напало на незалежну країну, але незалежна маленька країна повстала і бореться зі злом. Нам, може, до тієї маленької країни діла нема, але ж історія гарна. Такий собі класичний бойовик чи фентезі як "Володар перснів" чи "Зоряні війни". І я навіть не знаю, люди дійсно переймаються Україною чи гарною історією і бажанням вболівати за гарну команду. Коли Зеленський заявив: "Мені потрібні набої, а не евакуація", це привернуло величезну кількість людей, і не дарма на той час фото Зеленського були на обкладинках всіх журналів, і майже кожен випуск новин починався з України, — сказав він.
Василь Тарас наголосив, що такий наратив має також і великий недолік. Тобто історія зводиться лише до України.
"Люди немов би мають визначитися: вони хочуть допомагати Україні чи вони хочуть "вболівати" за "нашу" команду. І це робить питання війни зовнішнім – ми спостерігачі. А тому виникають сварки, скільки коштує таке "вболівання", чи варта Україна допомоги. Казка, може, й гарна, але зла у світі багато, і на всіх грошей не вистачить", — додав співрозмовник видання.
На думку професора, краще, коли цю історію подають з погляду інтересів Заходу. Так, наприклад, Нікі Хейлі та Хілларі Клінтон кажуть, що питання зовсім не в Україні, а це внутрішнє питання США.
"Послухайте, що путін говорив у 2007 році у своїй мюнхенській промові про Захід, що він заявляв за кілька днів до нападу на Україну в лютому 2022 року. Він говорив, що його амбіції поширюються на весь Захід, або щонайменше на ту сферу, яка колись була під впливом СРСР", — нагадав Василь Тарас.
Також він згадав і заяву Лаврова, "збирайте свої манатки й забирайтеся на межі 1991 року". Тобто фактично вони висловлюють претензії на Балтику, Румунію, Польщу, Чехію та чи не Японію, і навіть іноді згадують про Аляску.
"І в цьому наративі ми воюємо не за Україну, допомагаємо не Україні, а йде війна проти нас, проти США, а Україна взяла на себе найбільший удар", — підкреслив професор.
Також він згадав слова Нікі Хейлі щодо того, що з військового бюджету на підтримку України йде 3,5%. Якщо рахувати у мільярдах доларів, це величезні суми, але з іншого боку це крапля в морі, якщо говорити про те, який це відсоток із загального бюджету. За її словами, за ці 3,5% завдяки Україні стримується такий гігантський супротивник, як росія.
"І наскільки буде дорожче, якщо раптом Україна впаде і ця війна перенесеться, умовно, на країни НАТО. Тут ніякого альтруїзму, ніяких гарних епічних історій, а виключно шкурний наш інтерес – як нам дешевше. А дешевше давати Україні зброю. Такий наратив переводить фокус із допомоги "якійсь" Україні, на те, що ми воюємо за себе, і Україна виконує поки що нашу роботу, щоб нам було дешевше і безпечніше", — сказав Василь Тарас.
Цей наратив, за його словами, звучить досить часто, і хтось хоче, той чує його. Хоча в американських новинах його менше.
"І коли Україна каже: "дайте нам допомогу", мені не подобається "дайте нам". Краще конструювати інакше: йде війна, ми тримаємо фронт, але якщо ви не підключитеся, то ми можемо і не втримати. В такому разі, ви готові приймати цей бій? Так треба ставити питання. Та мені здається, це недостатньо робиться", — підсумував співрозмовник.
Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Заходу не так припікає Україна, щоб йти на великі ризики": інтерв’ю з американським професором, ч.І.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон вважає, що Заходу необхідно збільшити військову допомогу для України.